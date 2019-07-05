Более тысячи человек планируют проходить ЦТ в резервные дни

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованное тестирование в резервные дни зарегистрировался 1081 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Резервными днями для проведения ЦТ Минобразования определило 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам. Тестирование пройдет на базе БГУ.

ЦТ в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Прийти на него в РИКЗ советуют примерно за полчаса. У абитуриента с собой должны быть пропуск, паспорт либо вид на жительство в Беларуси или удостоверение беженца. Если абитуриент потерял документ, удостоверяющий личность, или его украли, на экзамен нужно взять справку, которую выдает МВД в таких случаях. Еще на ЦТ понадобится ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами черного цвета. На тестирование по физике и химии также можно взять с собой калькулятор.

Под запретом мобильные телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Кроме того, нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За эти нарушения абитуриент будет удален из аудитории и лишится возможности сдавать ЦТ.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, которые решили поступать на платное и не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, будет вестись с 12 июля по 4 августа. С 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).-0-