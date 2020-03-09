Более тысячи человек призовут из запаса во время второго этапа проверки белорусской армии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, в высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей. Более тысячи человек будут призваны из запаса, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск начался сегодня в соответствии с распоряжением министра обороны. Он проходит под руководством начальника Генштаба.

"В высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. Во время проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которого более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса", - проинформировали в Минобороны.

Будет проверена способность воинских частей выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке днем и ночью. Среди целей также совершенствование тактической выучки войск. Кроме того, проверят состояние вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

"В проверке будут задействованы около 6 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. Основное внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск", - рассказали в оборонном ведомстве.

Проверка завершится проведением комплексного тактического учения, где будет дана оценка способности войск выполнить поставленные задачи.-0-