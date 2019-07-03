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Более тысячи человек участвовали в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная"

Общество 03.07.2019 | 22:06
День Независимости Новости темы День Независимости
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек принимали участие в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная" в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

Театрализованный эпизод состоял из ряда миниатюр в сопровождении оригинальной музыки. Вниманию зрителей были представлены сложные постановки, повествующие о последних мирных днях, героической борьбе белорусского народа на фронтах и в партизанских отрядах, о возрождении страны после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

После театрализованного эпизода состоялась акция "Споем гимн вместе".

Ее финальным аккордом стал праздничный салют.

Затем у стелы "Минск - город-герой" жителей и гостей столицы ожидал гала-концерт "Сильная и современная Беларусь".-0-

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