Более тысячи человек участвовали в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи человек принимали участие в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная" в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

Театрализованный эпизод состоял из ряда миниатюр в сопровождении оригинальной музыки. Вниманию зрителей были представлены сложные постановки, повествующие о последних мирных днях, героической борьбе белорусского народа на фронтах и в партизанских отрядах, о возрождении страны после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

После театрализованного эпизода состоялась акция "Споем гимн вместе".

Ее финальным аккордом стал праздничный салют.

Затем у стелы "Минск - город-герой" жителей и гостей столицы ожидал гала-концерт "Сильная и современная Беларусь".-0-