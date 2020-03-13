Более тысячи выпускников-платников ежегодно получают направление на работу

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Беларуси получают направление на работу более тысячи выпускников вузов, которые обучались на платном отделении. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Любой платник при желании может получить направление на работу. Ежегодно их получают более тысячи таких выпускников. Вопрос о стопроцентном их направлении или распределении не стоит. Все определяет личный выбор выпускника и совокупность факторов: желание, возможность трудоустроиться, специальность, по которой он получил образование", - отметил Сергей Касперович.

В будущем планируются некоторые изменения в части направления на работу платников. "В проекте новой редакции Кодекса об образовании заложена норма, определяющая, что выпускник-платник, получивший направление на работу, также имеет статус молодого специалиста, как и выпускник бюджетной формы обучения", - пояснил представитель Министерства образования.

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш рассказал, что заявки для платников есть, но их не навязывают. "Если человек хочет пойти работать в другое место, никаких ограничений нет", - подчеркнул он.

По словам ректора, со стороны нанимателей хотелось бы видеть большую активность в закреплении кадров. "Важно, чтобы выпускники вне зависимости от формы обучения чувствовали себя профессионально востребованными, реализовавшимися и социально защищенными", - добавил он.-0-

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