"Болею за работу своих коллег". Ермошина о Конституции и работе ЦИК

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов технически и организационно готова проводить предстоящую избирательную кампанию. Об этом заявила в эфире телеканала СТВ экс-председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, сообщает БЕЛТА.

Говоря о новшествах в Конституцию, Лидия Ермошина констатировала: "Каждая правовая норма имеет две стороны - позитив и негатив. Разумеется, что касается позитивного в едином дне голосования, во-первых, является то, что это большая экономия бюджетных средств. Во-вторых, это интерес к избирательной кампании. Огромное количество участников, борьба, состязательность - это все вызывает интерес общества и вовлекает его в процесс выборов. С одной стороны, у нас либо борются за власть, либо проявляют полную индифферентность по принципу "А зачем мне это нужно?". Я думаю, что единый день голосования полностью может исключить эту проблему, особенно если будут интересные участники, - сказала она. - Из негативных - прежде всего очень сильная политизация избирательного процесса. Очень много активных игроков появляется в информационном поле, и все зависит от их ответственности, преданности, патриотизма".

"Я болею за работу своих коллег, знаю обо всем, что происходит в стенах Центральной комиссии, могу дать определенную оценку их деятельности. Что касается помощи, то они прекрасно справляются, тем более что в общем-то в Центризбиркоме остался работать аппарат, который работал со мной. Поэтому технически, организационно они абсолютно готовы проводить данную избирательную кампанию. Самое главное, чтобы не подвели избиратели: пришли на избирательные участки, были ответственны и дисциплинированны. Также, конечно, чтобы работали все те государственные органы, которые обязаны содействовать проведению референдума", - добавила Лидия Ермошина.-0-