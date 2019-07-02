Болельщики II Европейских игр потратили в аренах, фан-зонах и зонах гостеприимства Br2,6 млн

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в спортивных аренах, фан-зонах и зонах гостеприимства за время проведения II Европейских игр в Минске составил Br2,6 млн, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
В частности, подсчитано, сколько литров кваса и пива выпили болельщики за период проведения II Европейских игр. Для обслуживания гостей международного мультиспортивного форума с 19 по 30 июня пункты питания, организованные национальным партнером (пивоваренным заводом), работали в трех фан-зонах, зонах гостеприимства, а также на 15 спортивных объектах. В них за время форума было реализовано 177,5 тыс. л пива и 45,6 тыс. л кваса.
Также болельщики отведали около 30 т белорусских драников, свыше 23 т шашлыка, 36 т колбасок и куриных крылышек гриль.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN