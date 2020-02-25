Больницы и клиники Беларуси пройдут аккредитацию по стандартам оказания медпомощи

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больницы, клиники и другие медучреждения Беларуси пройдут аккредитацию на соответствие базовым стандартам уровня оказания помощи. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Все медицинские учреждения пройдут процедуру аккредитации на соответствие базовым стандартам. Это требования, которые будут характеризовать безопасность и уровень оказания помощи. "Если на данном уровне безопасно оказывать специализированную помощь невозможно, учреждение не будет аккредитовано для оказания данного вида помощи. Соответственно, это приведет к тому, что специализированная помощь будет консолидироваться в тех центрах, где имеется все необходимое оборудование и кадры, которые позволяют ее оказывать на современном безопасном уровне", - пояснил Владимир Караник.

Например, неврологическая помощь должна оказываться там, где есть возможность нейровизуализации, КТ и МРТ, продолжил министр. Их отсутствие не позволяет применять современные методики лечения, которые снижают риск инвалидности и позволяют пациентам восстановиться полнее. Такую помощь сконцентрируют в часовой доступности в тех учреждениях, которые по оснащению соответствуют необходимому уровню.

В Беларуси будет два вида аккредитации медучреждений: базовая для госучреждений и добровольная. Последнюю смогут проходить и частные медцентры. Если медучреждение не пройдет аккредитацию на оказание определенных видов помощи, то оно не будет финансироваться из госбюджета.

Система аккредитации начнет создаваться в этом году. Планируется, что в полном объеме она заработает с 1 января 2023 года.-0-