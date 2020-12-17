Больницы в некоторых регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых регионах Беларуси больницы возобновляют обычный режим работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Брестской области эпидемическая ситуация позволяет возобновить работу некоторых профильных отделений. Например, в областной клинической больнице с 17 декабря специалисты гематологического отделения принимают пациентов в обычном режиме. В областном онкологическом диспансере с 19 декабря открывается корпус №2 (хирургические отделения на 180 коек). В Брестской центральной городской больнице и Брестской городской больнице №1 постепенно сокращаются дополнительные места, которые выделялись на COVID-19. В связи с уменьшением числа пациентов, обращающихся в больницы, за прошедшую неделю сокращены более 120 дополнительных мест.

Кроме того, с 21 по 24 декабря планируется перепрофилирование коек кардиологического, гастроэнтерологического, ревматологического отделений и отделения торакальной хирургии в Брестской областной клинической больнице. А с 4 декабря работает в плановом режиме эндокринологическое отделение Пинской центральной больницы.

К обычному режиму возвращаются учреждения здравоохранения и в Витебской области. С 21 декабря в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкологического диспансера прекращается оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 и возобновляется оказание плановой онкологической помощи в обычном режиме. Также прекращается госпитализация пациентов на долечивание пневмоний в реабилитационный центр "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра. После обработки в центре будет проводиться реабилитация пациентов после пневмоний.

Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области также позволяет в некоторых учреждениях здравоохранения восстановить обычный режим работы. В частности, перепрофилируется и начинает работать в обычном режиме с 21 декабря Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны.

А с 28 декабря запланировано возвращение в обычный режим функционирования филиала "Кардиологическая больница" УЗ "Могилевский областной лечебно-диагностический центр".-0-