Большая осенняя выставка-шоу породистых собак пройдет в Минске

Как сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия, 19-20 октября пройдет традиционная выставка "Осень с Догшоу – 2019". В течении двух дней выставка будет радовать своих посетителей увлекательной шоу-программой, занимательными конкурсами, розыгрышами ценных призов и большим выбором породистых щенков на любой вкус. В рамках выставки пройдет также костюмированный шоу-показ собак "ДОГ ХЭЛЛОУИН – 2019". Во время различных соревнований и показательных выступлений зрители увидят: фристайл или "танцы с собаками", аджилити – преодоление собаками препятствий на скорость, фризби или "шоу летающих собак".

На выставке свое умение продемонстрируют служебные собаки Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь, пройдут представления различных пород собак от белорусских заводчиков, будет работать детский аниматор. Школа фристайла "Собачий вальс" представит стенд, где любой желающий сможет пообщаться с тренером по фристайлу, получить советы по обучению танцам, трюкам и дрессировке, а также найти единомышленников и вступить в ряды начинающих дрессировщиков. На выставке пройдет конкурс красоты среди собак, участники которого поборются за звание "Лучшая порода выставки", которое определиться по результатам голосования зрителей. Итоги конкурса будут подведены в конце второго выставочного дня. Каждый посетитель, принесший на стойку инфоцентра выставки рисунок на тему "Собаки и Хэллоуин", получит приятный подарок. Традиционно на выставке можно будет выбрать себе щенка, получить консультации у специалистов по содержанию и уходу за животными.

Посетители получат массу ярких эмоций от общения с четвероногими друзьями и запасутся ценными советами по воспитанию и уходу за животными. Во время выставки будет действовать акция "Счастливые часы" – скидка 15 % на посещение в первый и последний час работы выставки. Мероприятие пройдет 19–20 октября с 10:00 до 19:00.

Место проведения: г. Минск, Дворец спорта, проспект Победителей, 4, подробная программа мероприятия на сайте dogshow.by

Информационный партнер выставки "Осень с Догшоу – 2019" – Белорусское телеграфное агентство