Больше 1,2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Польшей, Литвой и Латвией

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой, Латвией и Польшей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

По состоянию на 16.00, в пункте пропуска "Котловка" в очереди более 100 машин, в "Каменном Логе" - более 270, в "Беняконях" - более 150, в "Привалке" - более 210, в "Урбанах" - более 150, "Григоровщине" - более 150 авто.

В сторону Польши в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" стоят по 90 машин, в "Козловичах" - больше 60. На въезд наиболее значительное количество транспорта отмечается в пунктах пропуска "Берестовица" и "Бенякони" (более 100 большегрузов).

Что касается легковых автомобилей, то ожидают выезда в "Брузгах" более 90 авто, более 50 - в "Беняконях", более 30 - в "Котловке" и "Берестовице", более 20 - в "Лоше" и "Урбанах".

В Госпогранкомитете просят учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок. Сведения же об очередях перед пунктами пропуска можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета.-0-