Больше всего пострадавших от гололедных и холодовых травм за сутки - в Гомельской и Витебской областях

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего пострадавших от гололедных и холодовых травм за минувшие сутки - в Гомельской и Витебской областях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Витебской области за медицинской помощью обратились 267 человек. Амбулаторно ее получили 249, госпитализированы 18. У 266 пострадавших гололедная травма, у одного - холодовая. В Гомельской области медпомощь потребовалась 300 пациентам, у всех пострадавших гололедная травма. Помощь амбулаторно получили 276 человек, 24 госпитализированы.

За медицинской помощью в Брестской области обратились 80 человек. Все пострадавшие получили гололедную травму. Амбулаторную помощь оказали 76 пациентам, госпитализировали четверых. А в Гродненской области медпомощь потребовалась 20 пациентам. Из всех пострадавших 17 получили помощь амбулаторно, трое пациентов госпитализированы. У всех гололедная травма.

Много пострадавших и в Могилевской области - 159 человек. Из них 151 получил помощь амбулаторно, восемь пациентов госпитализированы. У всех гололедные травмы.

В Минской области за прошедшие сутки зарегистрировано 104 обращения. Помощь амбулаторно получили 77 пациентов, 27 госпитализированы. У 102 пациентов диагностированы гололедные травмы, у двух - холодовые. В столице поступило 42 обращения, 33 пациента получили помощь амбулаторно, девять госпитализированы. У 41 пациента гололедная травма, у одного - холодовая.

Минздрав напомнил, что потенциально травмоопасными местами в период гололеда являются ступеньки подъездов, подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, а также горки, в том числе детские.-0-