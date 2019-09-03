Больше всего случаев отравления грибами произошло в Минске и Могилевской области

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего случаев отравления грибами с начала года произошло в Минске и Могилевской области - 12 и 8 соответственно. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Всего в Беларуси в настоящее время зарегистрировано 35 случаев отравления грибами, в которых пострадали 38 человек. В течение аналогичного периода 2018 года было 23 случая с 26 пострадавшими.

Случаи отравления связаны с употреблением в пищу несъедобных, ядовитых, условно-съедобных и неправильно приготовленных грибов.

Отравление грибами сопровождается характерными признаками и, как правило, начинается внезапно, через 3-12 часов после их употребления. На начальных стадиях возможны резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. Далее могут присоединяться судороги, галлюцинации, бред. Смертельный исход при отравлениях несъедобными грибами достигает 25-50% случаев.

В центре отметили, что отравление может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от условно-съедобных и даже съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления.

К условно-съедобным грибам относятся некоторые виды сыроежек, свинушки, сморчки, волнушки, чернушки и др. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления. Чтобы избежать этого, грибы необходимо отваривать дважды, не менее 50 минут каждый раз. Оба раза грибы после варки следует промывать в проточной воде, отвар сливать.-0-