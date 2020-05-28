Больше всего средств белорусы тратят на питание и покупку непродовольственных товаров - Белстат

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы большую часть своих средств в I квартале 2020 года расходовали на питание, покупку непродовольственных товаров и услуг. Об этом свидетельствует данные Белстата по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщает БЕЛТА.

Согласно приведенной статистике, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1331,9 в месяц, из которых Br995,5 (74,7%) приходится на потребительские расходы. При этом больше всего белорусы тратили на питание - 39,2%, покупку непродовольственных товаров - 31,7% и оплату услуг - 26,3%.

При этом в I квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1400,9 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - Br1495,1, в сельских населенных пунктах - Br1153,3.

За проанализированный Белстатом период также снизился уровень малообеспеченности в стране: он составил 4,7% (в I квартале 2019 года - 5,3%).-0-