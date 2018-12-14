Больше всего заявок на республиканский конкурс инновационных проектов 2018 года подано в области IT

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть заявок, поданных в текущем году на республиканский конкурс инновационных проектов, относится к IT сфере. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин до начала заседания совета конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое место по популярности занимают разработки в области IT, также в лидерах радиоэлектроника и микроэлектроника, биотехнологии, здравоохранение", - отметил Александр Шумилин. Наиболее интересные проекты находятся на стыке наук - когда, например, информационные технологии, новые решения в приборостроении применяются в медицине, сельском хозяйстве и других областях. По сравнению с 2017 годом количество проектов с разработанными для них бизнес-планами, прошедшими в финал, выросло в 1,8 раза.

Рабочей группой конкурса в нынешнем году была отобрана и допущена к участию 151 заявка, что меньше, чем в 2017-м. "Однако важно отметить, что качество данных проектов значительно выше", - подчеркнул председатель ГКНТ. Он констатировал, что большинство заявок (91) было представлено в номинации "Лучший молодежный инновационный проект", 26 из них отобраны к презентации и защите перед советом конкурса. В номинации "Лучший инновационный проект" до защиты перед советом дошло 18 проектов.

"Опыт ежегодного проведения конкурса показывает, что нам удалось не только объединить молодежь, но и создать своеобразную копилку конкретных идей и перспективных научно-технических молодежных разработок, которые могут принести пользу как стране в целом, так и отдельной отрасли хозяйства, коллективу предприятия или населенному пункту", - отметил Александр Шумилин.

Республиканский конкурс инновационных проектов проводится Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского инновационного фонда, БРСМ и других заинтересованных организаций. Участниками могут быть как юридические, так и физические лица, а в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" - физические лица, возраст которых не превышает 35 лет. Имеют право на участие также проекты-победители других республиканских конкурсов ("100 идей для Беларуси" от БРСМ, Belarus ICT Start-up Award, SU&IT и др.). По результатам рассмотрения и защиты инновационных проектов совет конкурса определяет победителей и призеров. В каждой номинации устанавливается один победитель и пять призеров. Они получают дипломы и премии: за первое место - 60 тарифных ставок 1-го разряда, за второе - 40 тарифных ставок 1-го разряда, за третье место - 20 тарифных ставок 1-го разряда. Среди победителей и призеров совет конкурса ведет отбор проектов для дальнейшей коммерциализации их результатов, разработчики которых получают сертификат в размере 400 тарифных ставок.

В этом году учреждена дополнительная номинация "Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике" с призовым фондом за счет собственных средств СООО "Нативита" в размере $3 тыс. (в белорусских рублях по курсу Национального банка на момент подведения итогов конкурса). В этой номинации рассматриваются проекты по следующим направлениям: производство биологически активных веществ микроорганизмами, в том числе и генно-инженерными; клеточные и субклеточные технологии; технологии редактирования генома; диагностические тест-системы для оценки состояния генома; разработка животных моделей заболеваний человека (онкология) и др.-0-