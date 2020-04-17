Больше всего зарегистрированных случаев коронавируса в Минске и Витебской области

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего зарегистрированных случаев коронавируса по-прежнему в Минске и Витебской области, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске 2308 случаев, Витебской области - 1282, Минской - 588. В остальных регионах число зарегистрированных случаев существенно меньше, отметил министр. Вместе с тем жителям этих регионов не стоит самоуспокаиваться и игнорировать рекомендованные Минздравом меры безопасности.

В частности, в Осиповичах выявлено 32 случая коронавируса, в том числе 12 - у медработников. Как пояснил министр, один из сотрудников медучреждения инфицировался в бытовых условиях за пределами Осиповичей и далее передал вирус коллегам. В санатории Мядельского района очаг локализован, там 65 зарегистрированных случаев, тяжелых пациентов нет.

По его словам, ситуация по-прежнему оценивается как контролируемая. Принимаемые меры позволяют избежать перегрузки системы здравоохранения. "Понятно, что эпидпроцесс развивается, учитывая, что мы живем в глобальном мире", - сказал он, добавив, что регистрируются завозные случаи.

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