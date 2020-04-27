Большие выходные в "Дана Молл": акции, скидки и отличное настроение!

Большие выходные кого-то позвали за город, но многие остались в столице. Как провести эти дни с пользой и удовольствием, получив заряд хорошего настроения? Конечно же, отправиться в крупнейший торгово-развлекательный центр страны "Дана Молл"!

Большие выходные в "Дана Молл" – это прежде всего большой шопинг! Zara, Mango, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Colin's, Levi's, Adidas, Reebok, DeFacto, Sister's, NewYorker и еще более 100 международных и белорусских брендов открыли здесь свои магазины для белорусских покупателей.

Крупные международные сети проводят единую ценовую политику во всех странах, где представлены. А это значит, что сейчас, когда Европа закрыта для туризма, частичка ее торгового потенциала – в самом центре Минска! Со всеми своими преимуществами.

Более 100 международных и белорусских брендов открыли в "Дана Молл" свои магазины для белорусских покупателей

В "Дана Молл" обновить гардероб можно выгодно!

Более 2 млн посетителей за месяц– таковы данные статистики для обычного времени. Из-за угроз пандемии это количество, конечно, несколько снизилось, но постепенно покупателей вновь становится все больше и больше. И чтобы никто не почувствовал себя разочарованным, именно сейчас в "Дана Молл" – время отличных скидок и лучших предложений!

Более 2 млн посетителей за месяц – таковы данные статистики для обычного времени

В "Дана Молл" приезжают со всех концов Минска. И, конечно, из всех регионов страны. На просторной удобной стоянке и в подземном паркинге всегда найдется место, и номерах машин покупателей – цифры областей всей Беларуси. В том числе много "единичек" и "четверок" – брестчане и гродненцы, для которых граница Польши и Литвы теперь закрыта, повернули на Минск. Пандемия пандемией, а время покупок новых нарядов к весенне-летнему сезону никто не отменял!

Время покупок новых нарядов к весенне-летнему сезону никто не отменял!

Особенно возможность большого и удачного шопинга радует дам. Ведь здесь они чувствуют и себя, и всю свою семью в безопасности – в "Дана Молл" предприняты все необходимые меры. На входе всем желающим, например, выдаются одноразовые маски.

В "Дана Молл" на входе всем желающим выдаются одноразовые маски

Директор одного из магазинов Зоя Лосицкая рассказывает:

– Наш магазин предлагает специализированную продукцию для беременных женщин и кормящих мамочек. Это разнообразная одежда, аксессуары, переноски для малышей. В это непростое время мы решили сделать специальную скидку для наших покупателей на продукцию собственного производства – 30%. Наш бренд был зарегистрирован в 2017 году, и мы производим одежду на 100% из хлопка. Она пользуется большим интересом со стороны покупателей, и мы решили, что скидка будет действовать до конца апреля. В "Дана Молл" всегда большой поток покупателей, и мы стараемся предложить им все, что они хотят.

Зоя Лосицкая

А вот что рассказала Милана Пагарельская, продавец-консультант одного из детских магазинов:

– Мы носим перчатки, маски, в магазине есть антисептики, как и по всему торговому центру. Людей в будни стало несколько меньше, но в выходные покупателей много – детям игрушки и одежда нужны всегда!

Милана Пагарельская

Елена Барковская, продавец-консультант магазина женского белья, уверяет:

– Маски, перчатки, антисептики – этим наш магазин обеспечен сполна. Каждое утро дезинфицируем все оборудование – кассу, терминал, прилавок, полки. Покупатели активно используют антисептики, на протяжении дня мы следим, чтобы этих средств всегда хватало.

Елена Барковская

Приспособились к работе в новых условиях и предприятия общественного питания. Директор по маркетингу одной из сетей пиццерий Юлия Матросова рассказала:

– Как предприятие общественного питания, мы соблюдаем все меры предосторожности и безопасности, чтобы наши дорогие и любимые гости и наши сотрудники избежали каких-либо рисков. Поддержание чистоты, обработка всех поверхностей антисептиками – это обязательное условие. Есть у нас также возможность бесконтактной доставки заказов – для тех, кто находится в самоизоляции. Курьер доставит заказ до дверей, оставит его на симпатичном столике, а сам отойдет на безопасную дистанцию. И лишь убедившись, что клиент забрал заказ, уедет. В "Дана Молл" мы организовали работу с заказами навынос, что позволяет получить скидку 30% на все виды пицц.

Юлия Матросова

В "Дана Молл" созданы все условия, чтобы ваш шопинг был без риска!

Особенно удобно жителям практически завершенного многофункционального комплекса "Маяк Минска", в состав которого и входит "Дана Молл". Для них торгово-развлекательный центр – это не только ежедневный повод заглянуть за чем-нибудь нужным, полезным и желанным, но и место комфортного и приятного времяпровождения. Буквально рядом с домом!

Здесь представлен весь набор услуг. Продовольственный гипермаркет – это возможность купить все, что надо к столу и для домашнего быта. Есть аптека и ветеринарные магазинчики, салоны операторов сотовой связи и огромный торговый центр бытовой техники и электроники. Хочешь – за багетом и бутылкой молока забежишь, а понадобится – со смартфоном или телевизором вернешься! В одном только магазинчике для любителей кондитерского дела можно зависнуть на часы – сколько здесь всяких форм, украшений, приспособлений и совершенно фантастических ингредиентов для будущих капкейков и тортиков!

Стоит отметить, что жителям "Маяка Минска" повезло не только с ТРЦ "Дана Молл". Вся территория комплекса – это пространство насыщенной городской жизни. На пешеходном бульваре Пикассо все лето по выходным проводятся акции, фестивали, семейные праздники.

На в ТРЦ "Дана Молл" регулярно проводятся праздники и акции, а на пешеходном бульваре Пикассо все лето по выходным проходят семейные праздники

У мультимедийного фонтана "Дана Танец", который вот-вот откроет новый сезон, не раз организовывались масштабные концерты, собиравшие тысячи поклонников.

У мультимедийного фонтана "Дана Танец" не раз организовывались масштабные концерты, собиравшие тысячи поклонников

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!

"Покупайте сейчас – платите потом!"

Совершенно уникальная акция от застройщика "Эмирэйтс Блю Скай" – это возможность приобрести квартиру в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" в беспроцентную рассрочку без первого взноса! Таких условий не предлагает никто в мире!

"Маяк Минска" – это энергия и драйв современного города!

И у каждого еще есть возможность стать жителем этого самого современного комплекса столицы, строительство которого практически завершено.

Свободные квартиры еще есть в трех полностью готовых к заселению домах – "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль".

Дом "Микеланджело"

Дома "Рафаэль" и "Гоген"

Не будем подробно расписывать преимущества этого жилья премиум-класса. Ведь все подробности всегда можно узнать на сайте застройщика или в офисе продаж, который, к слову, расположен на первом этаже главного атриума ТРЦ "Дана Молл". Отметим лишь главное: "Маяк Минска" – это необычайный комфорт для жизни.

Панорамное остекление и застекленные лоджии в квартирах – обязательный атрибут для домов, которые фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы. Вид потрясающий!

Панорамное остекление и застекленные лоджии в квартирах – обязательный атрибут для домов, которые фасадами выходят на Национальную библиотеку и парк Слепянской водной системы

Стильные просторные лобби с консьержем, зоной встречи гостей и санитарной комнатой – именно так должна выглядеть входная группа в элитных жилых зданиях.

Лобби дома "Микеланджело" с санитарной комнатой с пеленальным столиком

Дизайнерского лобби в домах "Гоген" и "Рафаэль"

Скоростные бесшумные лифты OTIS – это моментальный и комфортный подъем на любой этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS

В доме "Микеланджело" – подземный паркинг с лифтом от дверей квартиры и специальными боксами для хранения велосипедов, а также двухэтажный торговый центр.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

В домах "Гоген" и "Рафаэль" – общий стилобат, в котором вскоре будут работать кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. А буквально во дворе уже построен новенький детский сад! Эти два дома, к слову, к радости владельцев квартир, купивших здесь жилье, были сданы на полгода раньше запланированных сроков!

Общий стилобат В домах "Гоген" и "Рафаэль"

И это – важнейшее несомненное преимущество квартир в "Маяке Минска", которые можно купить по условиям Акции "Покупайте сейчас – платите потом!". Вы покупаете уже готовое жилье, получаете ключи от квартиры и продолжаете оплачивать ежемесячные платежи по рассрочке без первоначального взноса! Рассрочка предоставляется на срок до пяти лет. Ежемесячный платеж по рассрочке на 5 лет рассчитывается просто – цена квартира в рассрочку делится на 60 выплат. В акции участвуют квартиры во всех домах комплекса "Минск Мир", которые доступны к продаже.

И это – главное преимущество квартир в "Маяке Минска"! Вы покупаете уже готовое жилье – и тут же получаете ключи от квартиры! Рассрочка без первого взноса предоставляется на срок до пяти лет. Стоимость квартир, таким образом, делится на 60 выплат. В акции участвуют дома, в которых еще есть квартиры на продажу.

А буквально в одной остановке на метро застройщик "Эмирэйтс Блю Скай" возводит еще один премиальный жилой комплекс – "Парк Челюскинцев". Он строится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ одноименного парка. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива!

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

И в самом центре города – прямо на главном проспекте столицы, здесь расположены сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Рядом с комплексом – спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

И в комплексе "Парк Челюскинцев" для клиентов тоже действует уникальная акция от застройщика "Покупайте сейчас – платите потом!".

Здесь рассрочка без первого взноса предоставляется на срок до четырех лет. Ежемесячный платеж по покупке квартиры в рассрочку рассчитать легко – цена квартиры в рассрочку делится на 48 выплат. В этой уникальной акции участвуют квартиры в доме № 1 и в доме № 2 комплекса "Парк Челюскинцев".

И здесь тоже действует уникальная акция от застройщика "Покупайте сейчас – платите потом!".

Рассрочка без первого взноса предоставляется на срок до четырех лет. Стоимость квартир, таким образом, делится на 48 выплат. В акции участвуют два дома, в которых есть квартиры на продажу.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. Прямо в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

Дом №1

Лобби дома №1

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2

Лобби дома №2

Скоростные бесшумные лифты OTIS

В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дома с видом на парк обладают всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Воспользуйтесь предложениями уникальной акции "Покупайте сейчас – платите потом!"!

Премиум – это дорого? Элитное жилье в центре Минска – неподъемно? Да вы просто не представляете, на каких выгодных условиях застройщик продает квартиры и какие приятные акции проводит для своих покупателей!

Акция "Покупайте сейчас – платите потом!" – это рассрочка от застройщика до пяти лет в комплексе "Маяк Минска" и до четырех – в комплексе "Парк Челюскинцев". Без первого взноса! Без процентов, без поручителей, без справок и без стартового взноса – ваш первый ежемесячный платеж и станет первым взносом! Стоимость квартиры просто делится на 60 частей в "Маяке Минска" и на 48 – в "Парке Челюскинцев". Это и есть ваш график ежемесячных выплат за квартиру.

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – "Платежные каникулы" на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры – будет предложена дополнительная скидка!

При покупке квартиры воспользуйтесь онлайн-сервисом застройщика на сайте www.bir.by! При бронировании и покупке квартиры на сайте в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Воспользоваться онлайн-сервисом и узнать все подробности по условиям покупки квартир на акции "Покупайте сейчас – платите потом!" можно на сайте bir.by.

Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно без входных с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.