Большинство аптек снизили цены на лекарства - мониторинг КГК

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам мониторингов Комитета государственного контроля приостановлена деятельность аптечной сети в Гродненской области, ранее закрытые аптеки возобновили работу и снизили цены. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Ведомство продолжает контрольные мероприятия по проверке обоснованности цен на лекарственные препараты. Результаты мониторингов показали, что большинство аптечных сетей приняли меры по снижению цен на лекарства.

В частности, в аптечной сети ООО "Здоровое решение" (реализация лекарств в этой сети была приостановлена с 22 марта по 5 апреля за нарушения законодательства в сфере фармацевтической деятельности) за счет уменьшения торговой надбавки цены на все лекарства снижены на 1,5-8,1%. По наиболее востребованным препаратам произошло существенное снижение цен (стоимость препарата "Аркоксиа" снижена на 15,4%, "Конкор" - на 25,6%, "Меласон" - на 36,6%, "Неуробекс" - на 10,5%, "Сермион" - на 10,5% и т.д.).

В ходе мониторинга установлено, что отдельные сети не поднимали с начала 2021 года цены на лекарства или самостоятельно принимают меры по их снижению. Так, в двух аптечных сетях по сравнению с началом 2021 года не изменились цены на 53,4% лекарств (500 наименований). При этом данными продавцами принято решение о снижение цен на лекарства, стоимость которых была увеличена в феврале 2021 года (снижены цены более чем на 50 наименований лекарств в размере до 10%).

"Вместе с тем отдельными организациями частной формы собственности не приняты меры по снижению цен, - добавили в КГК. - К данным субъектам за нарушение лицензионных требований по результатам контрольных мероприятий применены меры реагирования. В частности, решением Министерства здравоохранения приостановлена деятельность аптек в Гродно и Лиде, принадлежащих субъекту хозяйствования Гродненской области (ООО "Арника-Люкс")".

В настоящее время Комитет госконтроля проводит мероприятия в отношении трех аптечных сетей в Брестской области (рекомендации об устранения нарушений выданы ООО "СемВлас", ЧУТП "Мир лекарств", ЧУТП "Софифурия") и ООО "Партнер Медитек (Минск), где в марте-апреле установлены факты повышения цен на лекарства.

Субъектам, продающим лекарства, предлагается снизить цены, не дожидаясь предписаний контролирующих и надзорных органов.-0-