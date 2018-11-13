13 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большинство больных сахарным диабетом второго типа имеют ожирение 2-3-й степени, сообщила журналистам врач Витебского областного эндокринологического диспансера Инесса Дорфман, передает корреспондент БЕЛТА.

На начало года в Витебской области больных сахарным диабетом насчитывалось почти 41,3 тыс. человек. За 10 месяцев нынешнего года цифра возросла на 3,61 тыс. пациентов. Особую тревогу специалистов вызывает заболеваемость сахарным диабетом второго типа. "Если 15-20 лет назад его выявляли у людей не моложе 50 лет, то сейчас сахарным диабетом второго типа заболевают уже в 25-30 лет и даже дети. В подавляющем большинстве люди имеют ожирение 2-3-й степени", - сказала врач.

Специалист отметила важность поддержки тех, у кого выявили недуг, создания благоприятной атмосферы в семье. "Сахарный диабет - это медико-социальная болезнь. Психологический климат среди близких людей очень влияет на то, как она протекает. Исследования доказали, что люди, которые проживают в неполных семьях, в одиночестве, имеют существенно выше уровень глюкозы по результатам самоконтроля, чем у проживающих в благоприятной психологической обстановке. Подтверждение этому наблюдаем и в собственной врачебной практике", - добавила Инесса Дорфман.

Сегодня в Витебском областном эндокринологическом диспансере накануне Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом прошла пресс-конференция "Семья и диабет". Численность пациентов с этой болезнью в мире за последние 10 лет увеличилась более чем в два раза и достигла 425 млн человек. По прогнозам Международной диабетической федерации, к 2040 году эта цифра увеличится до 624 млн. На начало года в Беларуси количество выявленных больных сахарным диабетом насчитывалось 319,6 тыс. человек.-0-