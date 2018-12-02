Большинство интернет-ресурсов в Беларуси используют идентификацию - Легкий

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство белорусских интернет-ресурсов так или иначе используют идентификацию пользователей. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

С 1 декабря вступили в силу нормы, согласно которым на интернет-ресурсах должны использоваться механизмы идентификации пользователей. Регистрация самих интернет-ресурсов как СМИ также началась с 1 декабря. "Я думаю, что это в первую очередь коснулось профессионального сообщества. Потому что общество - это большой "слоеный пирог". Понятно, в нем есть множество социальных групп, и я не думаю, что подавляющее большинство белорусского общества озабочено вот этой тематикой. Но тем не менее достаточно значительная часть, значительная социальная группа отреагировала на это", - сказал первый замминистра.

Говоря о том, как новые нормы будут работать на практике, он подчеркнул, что больших изменений не ожидается. "Думаю, что каких-то великих революций не произойдет, потому что большинство наших интернет-ресурсов так или иначе использует идентификацию. Для тех, кто выбрал СМС-идентификацию, все достаточно понятно и просто - в том случае, если выяснится, что человек использовал другую симку или этого человека, собственно говоря, не существует, то при возникновении конфликтной ситуации мы, как министерство, отошлем требование владельцу интернет-ресурса, где будет содержаться предложение настойчивое прекратить пользовательское соглашение с данным клиентом", - рассказал Павел Легкий.

Он также объяснил механизмы и для других вариантов: "Для тех, кто выберет иные формы идентификации - допустим, через социальные сети либо посредством электронной почты - здесь немножко иная ситуация. Здесь, конечно, в первую очередь рассматривается ответственность самого владельца интернет-ресурса. К нему могут быть применены те нормы, которые изложены в законе о СМИ. Но в любом случае министерство будет стремиться к тому, чтобы не разбрасываться налево-направо предупреждениями, а все же работать с людьми в профилактическом плане".

Павел Легкий рассказал и о том, что ждет сетевые ресурсы после регистрации. "Эти ресурсы, когда они станут средствами массовой информации, они будут точно такими же СМИ - как печатные, как электронные и так далее. Их журналисты смогут посещать мероприятия, получать аккредитацию - те мероприятия, куда они не попадали раньше, получать аккредитацию, допустим, для того, чтобы присутствовать на каких-то событиях, скажем, в госорганах, на массовых мероприятиях. Не будет возникать вопросов", - пояснил первый замминистра. Он добавил, что уже есть первые обращения для регистрации.-0-