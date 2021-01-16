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Общество
16 января 2021, 17:03

Большинство молодых специалистов удовлетворены уровнем профподготовки в вузах

Фото из архива
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство молодых специалистов удовлетворены уровнем своей профессиональной подготовки в медицинских вузах, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения (БПРЗ), ссылаясь на результаты анкетирования по вопросу адаптации на первом рабочем месте.

Опрос проводили в конце 2020 года обком и Минский горком БПРЗ. Начинающим медикам предлагали ответить на 30 вопросов, касающихся качества профессиональной подготовки, института наставничества, выполнения профессиональных обязанностей, отношений в коллективе, условий груда и заработной платы, трудовых прав и планов на профессиональное будущее.

В опросе приняли участие 3173 респондента - врачи, медицинские сестры и фельдшеры. 98,7% всех опрошенных - молодые специалисты в возрасте до 31 года, 1,3% - старше 31 года. До одного года в организации здравоохранения проработали 93,2% опрошенных, из них 82,3% - женщины, 17,7% - мужчины.

Обобщенные данные позволяют сделать вывод, что подавляющее большинство вчерашних выпускников медицинских вузов удовлетворены или скорее удовлетворены уровнем профессиональной подготовки. По поводу того, считают ли оправдавшимися ожидания в отношении профессии, однозначно утвердительно высказались более трети опрошенных. Ответ "скорее оправдались" дали 55,9% респондентов. В числе основных причин, почему ожидания молодого специалиста не соответствуют реальной профессиональной ситуации, в первую очередь были названы неготовность по личным качествам и состояние неудовлетворенности собой как специалистом.

Адаптация на новом месте работы у большинства молодых специалистов, пришедших трудиться в отрасль здравоохранения, продолжалась около трех месяцев. Почти половине опрошенных наиболее сложно в этот период далось привыкание к рабочей нагрузке (49,6%) и выполнение профессиональных обязанностей (38%).

По данным анкетирования, 48,1% молодых медиков сложности в период адаптации связывают с большим потоком информации и чрезмерной бумажной работой. По мнению 22,6% опрошенных, выполнению профессионального долга препятствуют завышенные требования пациентов, еще 28,1% анкетируемых в числе причин назвали высокую нагрузку.

Освоиться на рабочем месте помогает поддержка коллектива и наставника, закрепленного почти за каждым из опрошенных. Такую практику одобрило подавляющее большинство респондентов. Они отметили, что помощь наставника была наиболее востребована при освоении практических навыков. При этом 31,4% опрошенных считают, что оптимальный срок закрепления наставника - год, 38,6% - три месяца.

Уровнем организации труда довольны 58,3% молодых специалистов, уровнем технической оснащенности рабочего места - 57,6%, размером заработной платы - 24,3%. Результатами своего труда удовлетворены 47,1% опрошенных, 56,1% - отношениями с руководством. На вопрос, касающийся защищенности прав в сфере трудовых отношений, утвердительно ответили 57,1%, ответ "скорее да" дали 38,3% опрошенных.

По данным анкетирования, 49,8% молодых специалистов не планируют в ближайшее время менять работу. В то же время результаты опроса подтверждают более высокое, чем у старшего поколения, стремление к профессиональной свободе и уровень социальных притязаний. В числе возможных причин для увольнения молодые специалисты называют неудовлетворяющий их уровень заработной платы, стремление работать в престижном медицинском учреждении и желание продолжить образование за границей.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения продолжит мониторинг адаптации молодых специалистов, а отраслевой профсоюз - оказание молодым медикам всесторонней помощи.-0-

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