Большинство обращений граждан касается земельных и жилищных отношений - Исаченко

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня провел личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты.

Во время приема граждан. Фото Совета Республики

Житель Минска обратился с просьбой разобраться в земельном споре, который возник у его матери с соседом. Причиной конфликта стали границы земельного участка. Мужчина уверен, что действия соседа незаконны. Анатолий Исаченко пообещал вникнуть в детали. В беседе с журналистами он отметил, что тематика вопросов, с которыми приходят люди на приемы, разноплановая. В то же время основная их масса касается земельных и жилищных отношений.

Много обращений поступает и по садоводческим товариществам. "Мы видим, что есть необходимость более внимательно изучить этот вопрос на законодательном уровне", - сказал Анатолий Исаченко.

По графику 18 февраля состоится личный прием граждан у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича. Задать свои вопросы председателю Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергею Сивцу можно будет 19 февраля. На 26 февраля запланирован прием граждан у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова.

Личные приемы будут проходить в Минске по адресу ул.Кирова, 49. О порядке записи можно узнать по телефонам 8 (017) 327-46-76; 8 (017) 327-46-74.-0-