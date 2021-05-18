Большинство обращений в Администрацию Президента касается вопросов жилья, ЖКХ и дорог

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Администрацию Президента Беларуси за четыре месяца этого года поступило 7,5 тыс. обращений, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык.

"В настоящее время людей в большей степени волнуют вопросы жилья и жилищно-коммунального хозяйства (20% от общего количества поступивших писем), состояние дорог местного значения, дорожное покрытие улиц. Высказываются претензии к качеству работ, выполняемых во время капитального ремонта, затягиванию сроков их выполнения, объемам капитального ремонта, а также к работе службы "115", - отметил Григорий Шлык.

По его словам, особого внимания требуют вопросы жизнеобеспечения граждан в сельской местности. Что касается архитектуры и строительства, то претензии высказывались, в первую очередь, к качеству возведения жилых домов, нарушению сроков работ, в результате чего дорожает стоимость квадратных метров, а также к уплотнению жилой застройки.

"Вопросы трудовой занятости также остаются проблемными, - продолжил начальник главного управления. - Кроме того, в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС жители практически всех регионов страны говорят о необходимости реконструкции распределительных электрических сетей с целью использования электроэнергии в жилом секторе индивидуальной жилой застройки для отопления, горячего водоснабжения".

Григорий Шлык также обратил внимание на решение проблем, связанных со строительством в Минске жилищного комплекса "Грушевский посад": "В настоящее время Минским горисполкомом подготовлен проект указа Президента, обеспечивающий завершение строительства, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении руководителей застройщика. Однако заявителей это не устраивает. Они регулярно обращаются в Администрацию Президента с предложением о реализации имущества застройщика в целях исключения доплат за строительно-монтажные работы".-0-