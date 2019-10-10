Большинство педагогов остаются на рабочих местах после отработки по распределению

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство молодых специалистов педагогического профиля остаются на своих рабочих местах после отработки по распределению, сообщила журналистам главный специалист управления кадровой политики Министерства образования Беларуси Ольга Дмитриева в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы отслеживаем ситуацию с закреплением педагогических работников. Где-то от 70% до 98% молодых специалистов (в зависимости от региона) остается на рабочем месте после окончания обязательного срока отработки", - сказала Ольга Дмитриева.

По словам начальника управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольги Маршалко, вопрос закрепления молодых специалистов на первом рабочем месте находится на особом контроле в министерстве. "Мы на регулярной основе встречаемся со всеми молодыми специалистами. Ежегодно с сентября по ноябрь проходит мониторинг с участием Минздрава, местной исполнительной власти, профсоюзов, иных лиц, которые обеспечивают вопросы закрепления, в том числе вопросы предоставления жилья, социальных выплат, гарантий и иные моменты, - отметила она. - Более 80% молодых специалистов в медицинской отрасли остаются на первом рабочем месте, остальные уходят в связи с переездом, бытовыми, жилищными, личными, семейными и иными вопросами".

Консультант главного управления профессионального образования Министерства образования Татьяна Артемьева подчеркнула, что молодые рабочие и специалисты остаются в тех организациях, где создают благоприятные условия, определенный социальный пакет, решают вопросы по жилью и зарплате, обеспечивают профессиональный рост. "Мы проводили анализ по рабочим специальностям: на предприятиях, которые успешно решают все эти вопросы, после отработки остается до 70% выпускников. Это, считаю, достаточно хороший показатель", - добавила она.-0-

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