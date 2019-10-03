Большинство учителей-предметников в Беларуси преподают иностранные языки - Белстат

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских школах среди учителей-предметников больше всего преподавателей иностранных языков. Такие данные опубликованы в статистическом обзоре ко Дню учителя (в 2019 году отмечается 6 октября) на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В минувшем учебном году в учреждениях общего среднего образования 78,2% учителей были предметниками. Причем среди них больше всего - по основной специальности "иностранные языки" (13 328 человек). За ними следуют учителя математики (7220), белорусского языка и литературы (6728), русского языка и литературы (6680). Довольно много и физруков (6322). А вот меньше всего преподавателей допризывной и медподготовки - всего 466.

При этом среди учителей, преподающих отдельные предметы, представители сильного пола составили 18,2%.

Всего же на начало 2018/2019 учебного года в стране работали 3035 учреждений общего среднего образования, из них 1421 - в городах и поселках городского типа, 1614 - в сельской местности. Образование в них получали 1010,4 тыс. учеников, с которыми работали 112,5 тыс. учителей. В итоге на каждого педагога в городских школах приходилось 11 учеников, в сельских - пять.

Традиционно у образования женское лицо. Так, 86,4% учителей и руководителей школ - женщины. И доминируют опытные педагоги с большим стажем работы: 67,9% учителей и руководителей школ работают по специальности более 15 лет, 77,9% имеют высшую и первую квалификационную категорию.-0-