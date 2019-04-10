Большинство выездов по тревожной сигнализации в школах связано с распитием возле них спиртного

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распитие спиртного возле школ чаще всего становится причиной вызова наряда охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента охраны МВД - начальник управления средств и систем охраны Олег Шаблыко во время круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.

"По состоянию на начало текущего учебного года мы выезжали более 140 раз по сигналу тревоги. В основном эти случаи связаны с распитием спиртных напитков вблизи и на территории учреждений образования, а также фактами хулиганства", - привел данные Олег Шаблыко.

Специалист управления общего среднего образования Минобразования Александра Алексеева подтвердила: случаи, когда приходится использовать кнопку, периодически происходят, и помощь оказывается своевременно.

При этом представители Департамента охраны и Министерства образования сходятся во мнении, что установка кнопки тревожной сигнализации не является панацеей от всех бед. Это техническое средство просто позволяет в кратчайшие сроки вызвать наряд группы задержания, который разберется в ситуации. В целом необходимо продолжать всестороннюю политику по обеспечению безопасности, в том числе с установкой систем контроля доступа в учреждения, систем видеонаблюдения и др. "В целом безопасность - это комплекс организационно-практических мероприятий, включающих в себя не только установку технических средств охраны и установку заграждений возле школ, а в первую очередь деятельность родителей, педагогов и, конечно же, сотрудников органов внутренних дел", - подчеркнул Олег Шаблыко.-0-

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