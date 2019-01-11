Большой новогодний бал в Большом театре. Прикоснуться к изысканности аристократизма

Начиная с 2009 года, в ночь с 13 на 14 января, доброй традицией и долгожданным событием для любителей изысканности стало проведение Большого новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. Именно здесь можно с головой окунуться в атмосферу прекрасного: роскоши вечерних туалетов, блестящих манер, музыки, танца и новогоднего волшебства…

С 2012 года и по сей день ЗАО "БСБ Банк" является бессменным генеральным партнером проекта "Большой новогодний бал в Большом театре", а также ежегодно вручает Новогоднюю театральную премию лучшим артистам Большого театра. ЗАО "БСБ Банк" с удовольствием поддерживает важные события культурной жизни страны и дарит возможность прикоснуться к настоящей изысканности аристократизма. Об истории создания, уникальности, традициях проекта «Большой новогодний бал в Большом театре» рассказывает генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Павлович Гридюшко.

- Владимир Павлович, расскажите, пожалуйста, немного об истории Большого новогоднего бала в Большом театре.

- Концепция бала является плодом усилий всего творческого коллектива нашего театра. Заложена она была в 2009 году. И мы очень рады, что первыми возобновили эту добрую традицию проведения балов, существовавшую много лет назад на наших землях. Сегодня мы проводим мероприятие уже в десятый раз. Сразу после реставрации театра самым грандиозным событием было именно проведение бала. Большой новогодний бал переносит традицию, которая существовала всегда: и в 14-м, и в 15-м веках - она была всегда. В России, и на наших белорусских землях магнаты имели свои театры, проводили там балы, где люди общались, знакомились, блистали роскошью своих нарядов. Все это происходило в красивых интерьерах и дарило ощущение праздника.

- В этом году у новогоднего бала юбилей, 10 лет. Вероятно, программа обещает быть несколько необычной?

- Да, мы постарались подготовить особенно насыщенную программу. Темой ночи станет полный таинственности роман Гастона Леру "Призрак оперы". Традиционный концерт-сюрприз от главного режиссера театра Михаила Панджавидзе и главного хормейстера Нины Ломанович, который завершится в полночь. У нас всегда присутствуют салоны, особенной популярностью пользуются салоны в камерном зале. В проведении будут задействованы и хор, и оркестр, артисты оперы и балета, художники - все постарались в создании атмосферы праздника. Программа обширна и включает множество развлечений, где каждый присутствующий сможет найти себе любое увлечение по душе.

- Любители изящности задолго готовятся к участию в таком культурном событии?

- Да, участники готовятся задолго до мероприятия: подбирают наряды, любимые украшения. На репетициях, за несколько месяцев до новогоднего бала, новички успевают подготовиться, а искушенные в танце - отточить мастерство. Количество участников увеличивается с каждым годом, что еще раз подтверждает успех нашего проекта.

- С 2012 года в рамках Большого новогоднего бала вручается Новогодняя театральная премия лучшим артистам…

- Да, это также стало яркой составной частью Большого бала и очень доброй традицией. Вместе с нашим генеральным партнером ЗАО "БСБ Банк" во время концерта-сюрприза мы награждаем пять самых лучших наших артистов. В конкурсе участвуют все солисты оперы и балета, артисты хора, оркестра и кордебалета. Награда имеет особую ценность еще и потому, что артисты сами, тайным голосованием, определяют лучших без какого-либо административного давления. Хочется отметить, что помимо творческих успехов учитываются и человеческие качества, все же театр - это коллективное творчество. За все годы не было ни одного случайного человека, который бы получил эту награду. Уже определены победители, это артист хора Андрей Сидько, солистка оперы, лауреат международных конкурсов, обладательница медали Франциска Скорины Татьяна Гаврилова, артистка балета Диана Лысенко, заслуженная артистка Республики Беларусь концертмейстер оркестра Регина Саркисова, ведущий мастер сцены балета Виктория Тренкина.

- Что, по вашему мнению, дарит Большой новогодний бал участникам и зрителям?

- Ощущение праздника, безусловно. Возможность почувствовать себя в другой эпохе, насладиться утонченностью манер, возвышенностью и одухотворенностью.

Несомненно, Большой новогодний бал в наступившем 2019 году, как и прежде, принесет каждому частичку волшебства, когда можно будет воплотить свои самые необычные замыслы и загадать желания, которые обязательно сбудутся, как в сказке, в новогоднюю полночь…

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