"Большой разговор с Президентом" получился глубоким, содержательным и без купюр - мнение

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Большой разговор с Президентом" получился глубоким, содержательным и без купюр. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель главного редактора учреждения "Редакция газеты "Жыццё Палесся" Ольга Ардашева, которая 9 августа стала участницей встречи главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Для меня "Большой разговор с Президентом" - в первую очередь возможность воочию увидеть первое лицо государства и узнать самое важное о развитии нашей страны из первых уст. Большой разговор с Александром Лукашенко получился глубоким, содержательным и, как и было обещано медийному сообществу в начале встречи, без купюр", - рассказала Ольга Ардашева.

По словам заместителя главного редактора, каждый желающий смог задать вопрос, высказать инициативу или просьбу. Некоторые участники дискутировали и даже шутили. "Президент был максимально искренен и эмоционален, отвечал развернуто, с пояснениями. Вопросы поступали самые разные. Они касались и геополитики, и внутриполитической ситуации в Беларуси. Подробно обсуждали отношения с ЕС и болезненную ситуацию с санкциями. Особенно много вопросов касалось событий августа 2020 года, протестных акций и последствий. Нужно сказать, это больше интересовало представителей западной прессы, которые без стеснений и такта возвращались к одному и тому же несколько раз. И получали ответы", - отметила Ольга Ардашева.

Как журналисту, освещающему преимущественно экономическую сферу, ей была интересна экономическая картина дня. "Было полезно и интересно услышать, благодаря чему выстояли и развиваются различные отрасли в Беларуси в условиях двойного удара в виде пандемии и санкций. "Большой разговор" и начался именно с экономической раскладки: эта тема остается во главе угла. Четко обозначены главные позиции. В Беларуси - рост ВВП, рост объема производства, что во многом обеспечено проведенной модернизацией в отраслях, на которые делали ставку, как результат - востребованность белорусской вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, продукции машиностроения, деревообработки и фармацевтики. Сохранены производства, компетенции, кадры. Это и стало основой дня сегодняшнего. Задача - сохранить эти темпы", - подчеркнула журналист.

На встрече было много сказано об информационной войне и фейковых атаках. "Вчера прозвучала фраза, которую записала в блокнот и жирно подчеркнула: "Единственный антидот против информационного яда в виде фейков - это правда и еще раз правда". Важно не замалчивать ситуацию, а говорить, анализировать, разъяснять на всех уровнях", - резюмировала Ольга Ардашева.-0-