Бондарь: независимость - высшая ценность, которая дана белорусам

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость - высшая ценность, которая дана всем людям, проживающим в Беларуси, заявил сегодня журналистам министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Независимость позволяет развиваться и нашей национальной культуре. Многие поколения белорусов оценят подвиг тех людей, которые освобождали белорусский народ от фашистского ига, строили нашу независимую Беларусь, развивали промышленность, экономику, сельское хозяйство, инфраструктуру страны", - сказал Юрий Бондарь.

Министр подчеркнул, что День Независимости - особый для Беларуси праздник, во время которого необходимо выразить слова благодарности тем, кто подарил нынешним поколениям свободу.-0-