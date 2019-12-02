БООР напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности во время охоты

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов обращает внимание на обязательность выполнения правил безопасности на охоте, особенно на коллективной, где количество опасных факторов возрастает, сообщили БЕЛТА в БООР.

Во время загонной охоты ее руководитель должен указать стрелкам места, где находятся другие охотники, направление загона, разрешенный сектор стрельбы. Каждый должен точно знать расположение всей стрелковой линии. Стрельба на загонной охоте проводится согласно установленным пользователем охотничьих угодий требованиям, как правило, после выхода охотничьего животного за стрелковую линию. В отдельных случаях с разрешения руководителя охоты допускается стрельба внутри оклада при условии обеспечения безопасности, при этом за последствия несет ответственность стрелок.

Загонную охоту запрещается проводить в сумерках, в тумане, в сильный снегопад и в иных условиях плохой видимости. Нельзя стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, против солнца, а также вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона. Охотникам запрещено выходить на середину просеки, дороги или на противоположную сторону оклада, меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона (кроме случаев, когда нужно оказать незамедлительную помощь попавшему в беду).

Охотничье оружие не должно иметь технических неисправностей. Запрещено применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей.

При посадке в транспортное средство и высадке из него оружие должно быть не заряжено. Нельзя доставать собранное оружие из автомобиля за ствол. Запрещено также стрелять и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 м от крайнего строения населенного пункта. Нельзя направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, домашних животных или места их размещения. Установлен запрет и на стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных животных, транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 м до них, из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом - менее 2 км.

"Обозначив свой охотничий камуфляж элементами одежды яркого цвета, вы сделаете себя намного заметнее для людей. При этом для охотничьих животных вы останетесь таким же незаметным: доказано, что у млекопитающих отсутствует цветное зрение", - добавили в БООР.-0-