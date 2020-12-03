БООР напоминает о правилах зимней рыбалки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов напоминает о правилах зимней рыбалки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БООР.

Запрещается использовать жерлицы, ставки и другие живцовые оснастки ночью, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова. Также запрещается любительское рыболовство, при котором установленные орудия находятся без визуального контроля. Обнаружив эти орудия, органы рыболовного контроля их изымут.

"Одновременно разрешено использовать орудия рыболовства одного или различных видов с общим количеством крючков не более пяти штук на рыболова. Исключение составляют члены БООР, которым разрешено использовать до 10 жерлиц (ставок) на рыболова", - напомнили в объединении.

Кроме того, членам БООР позволена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями.

Для определенных видов рыбы установлен промысловый размер, т.е. размер рыбы, при достижении которого разрешается ее вылов. Например, щука и судак, которые в длину меньше 40 см, должны быть выпущены в рыболовные угодья живыми. Длина рыбы - это расстояние от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (без учета хвостового плавника).

Рыболовы-нарушители несут административную, уголовную или иную ответственность по закону.

Согласно ст.15.35 КоАП, за добычу рыбы без надлежащего разрешения либо в запрещенные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными способами грозит штраф от 20 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) с конфискацией орудий добычи рыбы.

БООР напоминает: с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси запрещено ловить сига чудского, с 1 ноября по 31 марта - сома европейского. Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 9 базовых за каждую особь сига чудского. С 15 ноября по 20 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов ряпушки европейской в связи с ее нерестом. За добычу каждой особи в это время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин.-0-