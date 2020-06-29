БООР рекомендует не подходить к детенышам диких животных

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов рекомендует не подходить к детенышам диких животных, сообщает БЕЛТА.

"В летнее время на свет появляются зайчата, уже подрастают оленята, лосята, детеныши косули и других диких животных. Первое время они не в состоянии следовать за мамой и предпочитают затаиться, избегая опасности. Если встретите такого детеныша, то лучшее, чем сможете ему помочь, - тихо уйти. Он не потерялся, его не бросили, он не замерз и не болен: его мама находится где-то неподалеку, даже если вы ее не видите", - сказали в БООР.

Детеныша не следует трогать руками. "Не шумите и не топчитесь вокруг него, чтобы не оставлять лишнего запаха. Этим вы можете отпугнуть мать и привлечь внимание хищников", - отмечают специалисты.-0-