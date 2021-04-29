БООР с 2014 года провел зарыбление более 90 водоемов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество охотников и рыболовов с 2014 по 2020 год провело зарыбление 92 водоемов страны. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" Владимир Козловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"БООР с 2014 по 2020 год провело зарыбление 92 водоемов. Это социально значимые водоемы, крупные водохранилища, которые пользуются спросом как у отдыхающих, так и у рыболовов. Среди них - Заславское водохранилище, Вяча, Птич и др., - сказал Владимир Козловский. - За этот период вселили порядка 900 тыс. экземпляров молоди рыб: щуки, карпа, карася, амура, сома, линя, стерляди".

По его словам, в нынешнем году, в том числе этой весной, данная работа будет продолжена. В частности, уже намечены водоемы для зарыбления.

Специалист отметил, что зарыбление направлено на восстановление рыбных запасов, улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, а также на удовлетворение реализации права на бесплатное любительское рыболовство всех без исключения граждан страны.-0-