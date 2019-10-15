БООР выпустило в пять водоемов более 6 т рыбы

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" провело зарыбление сразу пяти водоемов страны, общий вес выпущенной рыбы составил более 6 т, сообщили БЕЛТА в БООР.

Два водоема расположены в Брестской области. В озеро Ореховское (Малоритский район) выпущено около 7 тыс. особей карпа общим весом 2,725 т. В ближайшие дни в этот водоем планируется дополнительно вселить 2,2 т щуки. Почти 2 тыс. особей щуки и карпа общим весом 835 кг выпущено в карьер Бульково (Жабинковский район).

Исключительно хищными видами рыб зарыблено Полоцкое водохранилище: вселено почти 4 тыс. особей щуки общим весом 1 т и около 3 тыс. особей сома (700 кг). Проведено зарыбление двух водоемов в Могилевской области. Более 2,4 тыс. особей щуки, карпа и белого амура выпущено в пруд городского поселка Хотимск, общий вес рыбы составил 590 кг. А в пруд у населенного пункта Тупичино Костюковичского района выпустили более 1 тыс. особей щуки, карпа и белого амура (337 кг).

Зарыбление водоемов проводится за счет средств Белорусского общества охотников и рыболовов, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей. Основанием для таких мероприятий является биологическое обоснование, которое разрабатывается специалистами для каждого водоема и проходит обязательную государственную экологическую экспертизу.-0-