Борьба с лишним весом - одно из заметных последствий пандемии - исследование

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с лишними килограммами - одно из заметных последствий пандемии коронавируса. Три четверти опрошенных по всему миру сотрудниками онлайн-платформы Ipsos Global Adviso заявляют, что прибавили в весе вследствие введения ограничений, сообщает Euronews.

Данная тенденция наиболее заметна в Бразилии, где поправились не менее 52%. В России лишний вес набрали 23% участников исследования - речь идет примерно о шести килограммах. Исключением из общего тренда стали жители Малайзии, Гонконга и Китая. В двух последних странах люди стали активнее заниматься спортом. 78% опрошенных китайцев считают, что регулярные физические нагрузки помогут легче перенести коронавирус. В России таковых лишь 17%, зато почти каждый четвертый возлагает особые надежды на витамин D.

В целом в мире стремятся похудеть 45% жителей 30 стран, которые участвовали в опросе (в России их доля составляет 37%). Лишь 15% делают это, чтобы не подвергать себя лишнему риску в случае заражения COVID-19.

При этом в Австралии или США опрошенные признаются, что стали больше пить. Употребление спиртных напитков здесь выросло на 21% и 20% соответственно. В России этот показатель равняется 12%.

А в Чили стали больше курить (9%). В Индии количество начинающих превысило число тех, кто пытается избавиться от вредной привычки.

Исследование проводилось с 23 октября по 6 ноября 2020 года. Всего в нем приняли участие свыше 22 тыс. человек в возрасте от 16 до 74 лет.-0-