Борьба с незаконной миграцией в СНГ обсуждена по видео-конференц-связи

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-е заседание Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией состоялось сегодня по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов. Он, в частности, заявил: укрепление стабильности и безопасности всегда было и остается одним из приоритетов деятельности Содружества, о чем свидетельствуют и недавно принятые высшими органами СНГ стратегические документы, определяющие в том числе задачи согласованной миграционной политики, борьбы с незаконной миграцией.

Зампредседателя Исполкома СНГ с удовлетворением отметил: в решении этих задач активно участвует совместная комиссия, которая зарекомендовала себя как состоявшийся коллегиальный орган и вносит весомый вклад в единство и согласованность действий стран Содружества в этой сфере. Он выразил уверенность, что конструктивизм и высокое взаимное доверие позволят членам совместной комиссии предметно и откровенно обсудить самые острые и актуальные проблемы, найти согласованные пути их разрешения.

При рассмотрении повестки дня участники заседания поделились опытом своих стран в противодействии правонарушениям, связанным с незаконной миграцией, в условиях пандемии COVID-19, обсудили проблемы, возникающие при практической реализации действующих соглашений о реадмиссии, заключенных государствами Содружества.

Состоялся обмен информацией о мерах стран СНГ по совершенствованию технической и иной защиты паспортов, виз и других документов, используемых при въезде в страны Содружества, пребывании на их территории и выезде из них. Рассмотрены также вопросы приобретения и утраты гражданства в государствах СНГ.

Очередное заседание Совместной комиссии государств - участников Соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией решено провести в Минске во второй половине 2021 года.-0-