24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьбу с экстремизмом в Беларуси будут координировать органы внутренних дел, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Шуляк, комментируя новую редакцию закона о противодействии экстремизму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагается расширение перечня субъектов противодействия экстремизму за счет включения в него органов юстиции, финансовых расследований и мониторинга, местных исполнительных и распорядительных органов, министерств образования и информации", - сказал Валерий Шуляк.

По его словам, в ранее действующем законодательстве не был определен орган, отвечающий за координацию усилий всех субъектов противодействия экстремизму. "В проекте данное упущение устранено - предлагается возложить функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, что позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы и угрозы", - отметил начальник отдела.

Как ожидается, в ближайшее время законопроект о противодействии экстремизму поступит в Палату представителей.-0-