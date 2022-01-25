Бордюжа назвал высосанными из пальца рассуждения о переброске на границу Украины коллективных сил ОДКБ

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экс-госсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа сегодня на пресс-конференции назвал высосанными из пальца рассуждения о возможности переброски на границу России и Украины коллективных сил организации, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли переброска сил ОДКБ на границу России и Украины в случае провокаций, Николай Бордюжа напомнил, что любая переброска войск возможна только на основе консенсусного решения глав государств - членов организации. "Но я могу сказать вот о чем: коллективный потенциал ОДКБ, как правило, задействуется только в том случае, если государство не может на этот момент, используя свои внутренние ресурсы, снивелировать, нейтрализовать те угрозы, с которыми оно сталкивается. Только в этом случае на помощь приходят соседи, союзники. Нет сейчас такой необходимости у России требовать или ставить вопрос об использовании коллективного потенциала для защиты угрозы, с которой она сталкивается", - заявил экс-генсек ОДКБ.

"Поэтому говорить о какой-то переброске просто нет необходимости. Этот вопрос высосан из пальца", - подчеркнул Николай Бордюжа.-0-