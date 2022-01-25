Бордюжа: переброска на учения в Беларусь комплексов С-400 связана с усилением патрулирования границ самолетами НАТО

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Переброска на учения в Беларусь российских зенитно-ракетных комплексов С-400 связана с усилением патрулирования границ самолетами НАТО. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции экс-генеральный секретарь ОДКБ, председатель координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли Беларуси закупать самые современные зенитно-ракетные комплексы, Николай Бордюжа отметил, что сейчас в рамках белорусско-российских учений "Союзная решимость" на территорию Беларуси из России переброшено несколько комплексов С-400. "Это связано с тем, что патрулирование границ Беларуси со стороны Польши и количество натовских самолетов, которые находятся на ближайшем удалении от границ Беларуси, увеличилось за последнее время кратно, - подчеркнул он. - Мое личное мнение, иметь современную противовоздушную оборону Беларуси на западных границах нужно. Это будет тоже фактор стабильности и безопасности государства".

В свою очередь экс-госсекретарь Союзного государства, член Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания РФ Григорий Рапота добавил, что вопрос о поставке в Беларусь такого вида вооружений носит не технический, а политический характер. "Если главы государств и России, и Беларуси придут к выводу о том, что такая необходимость возникла, конечно, это будет сделано", - уверен он.-0-