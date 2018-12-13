"Боримак" начал выпуск продукции европейского качества

Борисовский производитель макарон, ставший на прошлой неделе лауреатом премии "Лидер потребительского рынка", освоил выпуск изделий из твердых сортов пшеницы.

Макаронной столицей Беларуси можно без тени сомнения назвать Борисов. Местное предприятие "Боримак" занимает на внутреннем рынке заслуженные 75%, став таким образом крупнейшим отечественным производителем макаронных изделий. Сегодня филиал "Боримак" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" - современное, оснащенное новейшим оборудованием производство, на котором освоен выпуск более 40 видов макаронных изделий, известных под торговой маркой "Пастораль".

Однако настоящий лидер никогда не останавливается на достигнутом. В мае 2018 года наряду с традиционной линейкой макаронных изделий "Боримак" выпустил классические макаронные изделия группы А из твердых сортов пшеницы, которые по качеству не уступают самым известным брендам.

Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы обогащены растительными белками, витаминами группы В, минералами (фосфор, калий, железо, магний, кальций) и клетчаткой. Сложные углеводы, входящие в состав этих макаронных изделий, способствуют длительному сохранению ощущения сытости и, разумеется, хорошему настроению.

Неудивительно, что "Боримак" со своей торговой маркой "Пастораль" стал 5 декабря лауреатом премии "Лидер потребительского рынка" в номинации "Макаронные изделия".

Впрочем, головное предприятие - Борисовский комбинат хлебопродуктов не отстает от своего филиала и завоевало Гран-при премии "Лидер потребительского рынка" в номинации "Мука", а директор комбината Владимир Миранович награжден дипломом "Лидер управления".

УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт" является одним из крупнейших в Беларуси многопрофильным предприятием, оснащенным высокопроизводительным оборудованием, соответствующим всем стандартам и нормам по производству муки пшеничной, ржаной, полуфабрикатов мучных изделий, крупы манной, макаронных изделий, комбикормов, свинины.

Продукция комбината под товарным знаком "Уладар" - продукция гарантированного качества, созданная высококвалифицированными специалистами с применением современных технологий.

Рачительные хозяйки по достоинству оценили полуфабрикаты мучных изделий: "Мука для блинов плюс", "Блинчики "Люкс", оладьи "Уладар", пицца "Домашняя", кекс "Уладар", кекс "Нежный", "Маффин "Шоколадный", хлеб "Чешский", хлеб "Украинский", хлеб "Русский цельнозерновой".

Безупречное качество и безопасность продукции, ее обоснованная цена, широкий ассортиментный перечень, постоянное развитие и совершенствование инфраструктуры, грамотное управление персоналом - принципы работы Борисовского комбината хлебопродуктов.

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