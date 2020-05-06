"Боримед": белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рынок обеспечен препаратами для лечения вирусных пневмоний, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Борисовского завода медицинских препаратов ("Боримед") Евгений Тарасенко.

На сегодня основная задача, которая стоит перед предприятием, - это поставка в учреждения здравоохранения и аптечные сети тех лекарственных средств, которые нужны для лечения вирусных пневмоний и их последствий.

"На данный момент мы выпускаем 19 востребованных препаратов в форме таблеток, капсул, инъекционных растворов, антибиотиков в виде стерильных порошков (с учетом дозировок и фасовок)", - сказал Евгений Тарасенко.

По его словам, с начала года резко возросла потребность рынка в таких препаратах, как "Азитромицин", "Парацетамол", "Цефтриаксон". Они входят в клинические протоколы лечения вирусных пневмоний и связанных с ними осложнений. В частности, что касается "Азитромицина" (антибиотик широкого спектра действия для лечения верхних и нижних отделов дыхательных путей), "Боримед" полностью закрывает потребность в нем. Причем за январь-апрель этого года предприятие отгрузило на внутренний рынок фактически в 1,5 раза больше продукции, чем за весь прошлый год. Аналогичная ситуация и по "Парацетамолу". "То есть в апреле мы отгрузили на рынок страны и в стационары весь объем, который произвели за прошлый год", - отметил гендиректор.

Более того, предприятие перенаправило на территорию Беларуси (в учреждения здравоохранения и аптечную сеть) ту продукцию, которая уже была выпущена для экспортных рынков. Минздрав вместе с МАРТ, Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении своевременно отреагировали, дали разрешение на реализацию внутри страны препаратов, предназначенных на экспорт. Это позволило обеспечить ажиотажный спрос населения.

"Апрель был сложным для нас, тем не менее все заявки мы обеспечили. Сейчас анализируем заявки на май и последующие на июнь. Видим снижение и спроса, и потребности. Это значит, что рынок и систему здравоохранения мы уже достаточно хорошо насытили этими препаратами", - отметил Евгений Тарасенко.

Ранее в связи с закрытием границ и проблемами с транспортным сообщением у предприятия были некоторые вопросы с сырьем для производства лекарственных препаратов. "Так как у нас в основном сырье зарубежное, были сложности с его доставкой. Перевозчики подняли цены на доставку в разы, тем самым вызвав увеличение себестоимости производимой продукции. Не смотря на это мы постарались сохранить отпускные цены на востребованные в этот сложный период препараты на прежнем уровне. На данный момент ситуация продолжает оставаться непростой, но она контролируемая, перебоев с выпуском лекарственных средств не прогнозируется", - заключил гендиректор.-0-