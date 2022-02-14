Борисенко: участвуя в референдуме, мы вместе задаем курс политического, экономического и социального развития Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимая участие в референдуме, мы вместе задаем курс политического, экономического и социального развития Беларуси. Соответствующее обращение к коллегам председателя Белорусской нотариальной палаты Натальи Борисенко размещено на сайте БНП, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь переживает один из важнейших периодов в своей новейшей истории. На протяжении длительного времени на диалоговых площадках по всей стране обсуждались поправки Основного закона. Долгая и кропотливая работа над проектом Конституции, участие в которой приняли практически все неравнодушные жители Беларуси, завершена", - говорится в обращении.

Впереди одно из важнейших событий в общественно-политической жизни страны - 27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

"Каждый наш голос - кирпичик, который мы закладываем в дальнейшее строительство нашего общего дома. Важно понимать, что, принимая участие в референдуме, мы вместе задаем курс политического, экономического и социального развития Беларуси, вместе определяем основные ориентиры в государственном строительстве, единые и незыблемые нравственные и духовные ценности для каждого белоруса и будущих поколений, свято храня память о героических подвигах старших поколений", - говорится в обращении.

Наталья Борисенко отметила, что для нее как для гражданина страны принять участие в голосовании - это возможность проявить заботу о том, в какой Беларуси будут жить дети и внуки, и быть уверенным, что подвиги дедов никогда не будут забыты. "Как для нотариуса и профессионального юриста - это обязанность и долг принять участие в законодательном строительстве нашего государства. Ежедневный труд нотариуса заключается в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан, государственных интересов - все это заложено и в главном законе страны", - добавила она.

По словам председателя БНП, 27 февраля - знаковый день в жизни страны и ни один ее гражданин не может остаться в стороне.-0-