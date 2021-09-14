Борисевич отметил негативное влияние санкций на выполнение Беларусью обязательств в области устойчивого развития

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич принял участие в церемонии открытия международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", организованной Федерацией профсоюзов Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Николай Борисевич отметил контропродуктивность односторонних принудительных мер и их негативное влияние на выполнение Беларусью международных обязательств в области устойчивого развития, что также было подтверждено 9 сентября в ходе заседания Совета по устойчивому развитию под председательством национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Анатолия Исаченко.

В ходе мероприятия заместитель министра также привлек внимание к инициативе главы государства о необходимости запуска глобального диалога по безопасности, который направлен на формирование стабильного, справедливого и предсказуемого миропорядка и искоренение практики применения односторонних принудительных мер.-0-

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