Бороться с тлей станет легче: ученые разрабатывают новые технологии в помощь садоводам

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ исследуют новый способ борьбы с тлей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В состав научного коллектива входят аспиранты Роман Шулинский, Софья Левыкина, Владислав Вертелко, магистранты и студенты-биологи. Научным руководителем проекта выступает доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии биологического факультета Нина Воронова.

Актуальность исследования заключается в том, что во всем мире стремятся снизить применение пестицидов при защите растений от тли, так как наблюдается значительный вред экологии и экономике сельского хозяйства.

"Установлено, что жизнедеятельность насекомого зависит от размножающейся на нем бактерии. Поэтому ученые БГУ изучают способ борьбы с тлей через бактерии-симбионты. Инновационным является применение геномного исследования ДНК этого микроорганизма. Его расшифровка позволит понять причины мутаций и процесс формирования устойчивости и чувствительности бактерии к более экологичным препаратам. Также изучение генома в будущем приведет к разработке эффективного биологического средства против тли", - рассказали в пресс-службе.

Исследования такого характера не проводились ранее в мире. Это первая высокотехнологичная научная работа, при которой используются в том числе биоинформационные технологии.

Белорусские ученые используют биоматериал тли и бактерии фауны Беларуси. Но вредитель быстро мигрирует, поэтому результаты научной работы будут актуальны для борьбы с насекомым в различных странах и позволят в будущем решать задачи современной геномики и эпигеномики.-0-