Боровик: Беларусь показывает Западу, как себя должно вести европейское государство

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь показывает Западу, как себя должно вести европейское государство. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Вадим Боровик.

"Мы уже неоднократно на пальцах разъясняли нашим партнерам в Европе, думаю, что и граждане Беларуси это понимают, что этот миграционный кризис находится в тех странах, которые были разрушены, где уничтожена инфраструктура, где нет условий для жизнедеятельности. В мире существуют сотни каналов движения беженцев. Есть основные - через Средиземное море, через ряд стран в Европе и, конечно же, Беларусь, поскольку это один из самых коротких путей в ЕС. Мы со своей стороны видим, что эти граждане не просто руководствуются исключительно какими-то материальными мотивами, они спасают свою жизнь, хотят создать условия для безопасной жизнедеятельности их семей и детей. Беларусь максимально гуманно к ним относится и старается оказать всяческую поддержку", - сказал Вадим Боровик.

Политолог отметил, у нас есть свое законодательство, в том числе и визовое. "Мы за много лет до того, как этот кризис разразился, упростили визовый режим. В первую очередь с целью привлечения туристов в Беларусь. У нас открытая экономика, нам выгодно, чтобы предприниматели из разных регионов к нам приезжали, да и просто туристы. Нам нужно гостиницы загружать. Мы ничего специально не создавали. Так случилось, что как раз в Афганистане сменился режим, в Ираке ситуация не выравнивается, в Сирии - соответственно большие потоки беженцев. Попробовали некоторые семьи уехать через наш коридор, им понравилось, они начали ехать. Беларусь каким образом может отреагировать? Мы не должны в ущерб гуманитарным нормам ограничивать кого-то в возможности законно прилететь на нашу территорию", - подчеркнул он.

Другой вопрос, что они идут в Евросоюз. "И согласно всем нормам международного права европейские страны, в первую очередь Литва, Латвия, Польша, обязаны пропускать к себе, поскольку они идут в Германию, и уже у себя на территории этот вопрос рассматривать в рамках тех норм международного права, под которыми руководство этих стран ставило свою подпись, - сказал Вадим Боровик. - Мы со своей стороны поддерживаем этих граждан на границе. Помогаем им в питании, создаем какие-то минимальные условия - дрова, электричество. Лечим деток и семьи, которые болеют. То есть ведем себя исключительно в рамках международного права, с соблюдением всех требований гуманитарного права. Беларусь сегодня Европе показывает, как себя должны вести европейские государства. Что такое международное право? Это право на жизнь, безопасность, право пользоваться теми задекларированными возможностями. Это в том числе возможность быть беженцем. Их этого права сегодня незаконно лишают. Более того, скапливают военный контингент".

Политолог констатировал, что с беженцами так не поступают и тем более никто в мире не выставляет против них танки. "Сегодня на пороховой бочке чиркают спичкой, пытаются в центре Европы устроить региональный конфликт. А он может перерасти в третью мировую войну. Об этом надо помнить. Мы находимся на очень тонкой линии разлома. И такая исключительно тонкая, сдержанная политика официального Минска, Союзного государства позволяет нам сохранить мир. Мы надеемся, что наши соседи воспользуются возможностью вести переговоры, договариваться, и мы общими усилиями совместно с Россией, европейскими партнерами найдем выход из этой ситуации. Но вести переговоры надо с официальным Минском. Во всем можно договориться", - заключил он.-0-