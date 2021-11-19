Боровик: Беларусь ценит мир и делает все, чтобы сохранить его в стране и во всем регионе

Скриншот видео "Беларусь 1"
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ценит мир и делает все, чтобы сохранить его в стране и регионе. Об этом заявил политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Что я ценю в нашей стране: мы пережили трагедию (Великую Отечественную войну. - Прим. БЕЛТА) и ценим мир. Мы не бросаемся словами и не провоцируем войну, а делаем все, чтобы сохранить мир на нашей территории", - сказал Вадим Боровик.
Он подчеркнул, что Беларусь занимает стратегические положение в регионе и является основой стабильности в Европе.-0-