Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации. Об этом заявил политолог Вадим Боровик во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Когда мы говорим о конституционной реформе, мы должны понимать, что белорусская власть осознает всю ответственность той политической трансформации, которую мы осуществляем. Это самое главное. Сегодня подставиться на историческом этапе - это утратить навсегда тот суверенитет, который мы получили, слава богу, бескровно. Бескровно, если говорить об историческом контексте конца 90-х годов", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, что Конституция 1994 года актуальна и сегодня, но время требует корректировки.

"Текущая Конституция во многом отвечает запросам белорусского общества, - подчеркнул политолог. - Второе - когда идет геополитическая борьба, всегда вбрасывается дезинформация. Неоднократно и на встречах с парламентариями в 2019 году, и на большом разговоре у Президента, и во время президентской кампании мы говорили о том, что работаем над Основным законом. Конституция - это основополагающий закон, базис, из которого потом вытекают тысячи нормативных актов. И сегодня, махнув шашкой, нельзя что-то поменять, на пеньке написать Конституцию. Неправильный подход к формированию основополагающего закона и вытекающих из него положений нормативных актов может привести к краху государственности, утрате суверенитета. Поэтому мы действовали очень осторожно и действуем до сих пор".

При этом Вадим Боровик подчеркнул: мы трансформируем политическую систему не для того, чтобы кому-то понравиться. "Мы это делаем для себя. И самое главное - создать систему сдержек и противовесов, сохранить устойчивость системы. При этом изменение политического устройства не является косметическим. И пусть нас не обвиняют в том, что под кого-то мы что-то делаем, или изменения в Конституцию несущественны, - дополнил он. - Закреплено в Основном законе, который предлагается с изменениями для голосования, что не более двух сроков президентство - это первое. Второе - часть полномочий по формированию Конституционного суда, Верховного суда, ЦИК мы делегируем органу, который зарекомендовал себя на протяжении последних десятилетий, - ВНС. Целый ряд фундаментальных изменений, которые действительно трансформируют политическую систему. Но мы стараемся делать это настолько осторожно и качественно, чтобы не разбалансировать систему. Чтобы создать систему противовесов, позволяющих в случае кризиса, на случай внешних и внутренних вызовов сохранить устойчивость политической системы".

Политолог констатировал: "Мы не находимся в окопе, мы не обороняемся. Наша задача - придать динамику развитию белорусской экономики, социально-политической системе, успешно конкурировать на международной арене и выходить в региональные лидеры".-0-

Фото Николая Петрова