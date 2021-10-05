Боровик: для CNN важнее манипулировать аудиторией, чем объективно доносить информацию

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телекомпания CNN не готова объективно доносить информацию, для нее важнее манипулировать собственной аудиторией. Такое мнение по итогам интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко CNN газете "Беларусь сегодня" высказал политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Белорусы могут гордиться своей страной и Президентом. Мы всегда открыты и искренни в выражении своей позиции. Глава государства от лица белорусского народа отстаивает национальные интересы нашей страны. И, откровенно говоря, бледно выглядел на его фоне журналист CNN, который вел себя, мягко говоря, неделикатно. Он не учел, что перед ним руководитель государства. Начал с нападок, голословных обвинений. Ноль фактов, только заезженные клише. Это не подтверждает его профессионализм, - считает эксперт. - Почему мы ставили условие дать интервью без купюр? Потому что наша задача - довести неискаженную позицию Беларуси до широкой аудитории. Мы говорим открыто, честно, искренне. Подтверждаем свою позицию конкретными аргументами. И когда идет полная речь первого лица, не вырванная из контекста, рисуется объективная картина".

Вадим Боровик напомнил: к сожалению, CNN изначально пустила нарезку кадров, в которой только вкраплениями были вставлены слова Президента. "Это говорит о том, что они почувствовали силу в его выступлении. Они не готовы объективно доносить информацию. Для них важнее манипулировать собственной аудиторией. Это непорядочно. Когда журналист CNN задавал вопрос, у него не было цели услышать ответ. У канала была цель озвучить свою точку зрения, навязать ее аудитории. Обвинить Лукашенко в каких-то, с их точки зрения, неправомерных действиях, обвинить в чем-то Беларусь. В том числе и в ситуации с мигрантами. И когда они слышали правдивую, достоверную, аргументированную речь Президента, они, естественно, понимали, что в глазах своей аудитории будут выглядеть бледно. Просто сядут в лужу", - уверен политолог.

Также он отметил, что все услышали достойную, аргументированную речь Президента, но нападок с его стороны не было. "Он убедительно отстаивал нашу точку зрения. Тем самым он демонстрировал дружелюбную позицию Беларуси, готовность вести диалог с нашими партнерами на Западе. Единственное условие - не давить на нас, вести взаимно уважительный диалог. Слышать нас. И мы в свою очередь готовы слышать их. И в процессе переговоров вырабатывать обоюдно выгодные решения, - подчеркнул Вадим Боровик. - Мы заинтересованы и в политических, и в торгово-экономических отношениях с Западом. И на границе нам проблемы не нужны. Мы не хотим воевать с нашими соседями. Не хотим каких-то точек напряжения. Естественно, нам выгодно выстраивать нормальные отношения с западными партнерами. Беларусь находится в центре Европы. Очень дорого иметь напряженность на границе. Невыгодно облетать самолетами достаточно большое расстояние с точки зрения логистики, поставки энергоносителей. В том числе в Украину".-0-