Боровик: мы должны адаптироваться к современному этапу мирового развития и сохранить страну

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны адаптироваться к современному этапу мирового развития и сохранить страну. Такое мнение высказал политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных ассоциаций Вадим Боровик газете "СБ. Беларусь сегодня", комментируя новогоднее обращение Президента, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко в своем обращении конкретно обозначил, что 2020 год был хоть и непростым, но очень полезным в плане осознания приоритетов и ценностей, которые следует беречь всем белорусам. Явно прозвучало, что мы должны объединиться как нация, преодолеть любые разногласия. Средством для этого может являться Всебелорусское народное собрание, где будет самое широкое представительство. Все слои общества смогут сформировать повестку дня на ближайшие пять лет в экономике, социальной сфере, выработать механизмы политического взаимодействия внутри страны. Оно позволит сохранить страну, развиваться и преобразовать систему так, чтобы мы могли учесть разные мнения. В том числе и запрос на изменения", - подчеркивает Вадим Боровик.

Он считает, что сегодня Беларусь должна адаптироваться к современному этапу мирового развития. "Важно сохранить все, что мы создали полезного, ни в коем случае не расшатать политическую систему. Нельзя пойти на поводу у авантюристов, которые в жажде всего нового и незнакомого готовы сделать экономику неустойчивой. Этого не будет. На народном собрании мы должны принять решения, которые позволят эволюционно, спокойно, поэтапно трансформировать белорусскую политическую систему. Дальше могут последовать какие-то решения в плане референдума, изменений в Конституцию, но это должно произойти обдуманно, - рассуждает политолог. - Всебелорусское народное собрание - это вече, где мы можем спокойно обсудить разные точки зрения и принять взвешенные решения. Это будет процесс. Не надо ждать, что на собрании мы что-то примем и все изменится. Это один из первых важных шагов, которые позволят постепенно усовершенствовать (не сломать, не разрушить и заново построить) политическую систему". -0-

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