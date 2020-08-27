Боровик: мы никому не позволим с нами разговаривать с позиции силы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы никому не позволим с нами разговаривать с позиции силы, заявил в эфире "Беларусь 1" политолог, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Помните, как Остап Бендер говорил: заграница нам поможет. Вот это самое низкое занятие - ходить где-то по учреждениям в Западной Европе, другие в США этим занимаются - и призывать, чтобы против собственного народа, против собственной страны ввели любые санкции. Это недопустимо", - сказал Вадим Боровик. - Любому здравомыслящему человеку очевидно, что такие действия, во-первых, не конструктивны, а во-вторых, преступны, поскольку они несут прямой экономический и политический ущерб нашей стране.

По его словам, МИДом проведена огромная работа в плане восстановления отношений с Западной Европой. "Европа пришла к пониманию того, что с Беларусью с позиции силы разговаривать неприемлемо. Мы научились выстраивать диалог. Нас назвали донором европейской стабильности. Приезжала "нормандская четверка", проводились международные форумы, мы обсуждали вопросы безопасности всего европейского региона", - отметил политолог.

Вадим Боровик подчеркнул: "Мы предложили проводить политические реформы, менять Конституцию, но заниматься собственной экономикой. Но наши оппоненты требуют революцию, кардинальной смены политической системы…, что прямой удар по экономике. Они не думают о последствиях и простых белорусах. Это недопустимо - так относиться к своему народу, так издеваться над ним. И я надеюсь, что в большинстве своем мы, белорусы, - мудрые. Мы - сильная нация, нам хватит сил все это преодолеть. И верю в то, что в Европе все-таки привыкли к взвешенным решениям. У нас хороший задел сотрудничества выстроен нашим МИДом, мы пользуемся авторитетом в Европе. Я уверен, что в целом любые призывы к санкциям, к разрыву диалога с Минском не будут поддержаны в том ключе, как хотят оппозиционеры. Мы готовы к диалогу. Но с позиции силы мы никому не позволим с нами разговаривать.-0-