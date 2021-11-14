Боровик: мы противостоим угрозам коллективного Запада в рамках Союзного государства

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы противостоим угрозам коллективного Запада в рамках Союзного государства. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил политолог Вадим Боровик, сообщает БЕЛТА.

"Мы противостоим угрозам коллективного Запада в рамках Союзного государства. Плюс договор ОДКБ. Они должны понимать, что здесь шутить нельзя, - сказал Вадим Боровик. - Посмотрите, ведь Беларусь очень тонко себя ведет. Мы ничем не бравируем, понимаем ту большую ответственность, которая лежит на Беларуси, Союзном государстве, которая касается вопросов региональной безопасности".

И здесь каждый шаг должен быть очень выверен и продуман. "Когда некоторые горячие головы, а иногда недалекие политики начинают бравировать и в Черном море, и на польско-белорусской границе - этого нельзя делать, потому что на кону безопасность и стабильность всего региона", - подчеркнул политолог.-0-